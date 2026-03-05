Bedelli askerlik zammı Meclis'ten geçti mi? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?
Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Bu kapsamda bedelli askerlik ücreti 335 bin liradan yaklaşık 417 bin liraya yükseliyor. Şimdi yoğun şekilde teklifin TBMM Genel Kurulda kabul edilip edilmediği merak ediliyor.
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi komisyondan geçerken henüz Meclis'e gelmedi. Teklifin bugün Meclis'te görüşülmesi bekleniyor.
Teklif TBMM Genel Kurulda onaylanıp Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından bedelli askerlik ücreti 335 bin liradan yaklaşık 417 bin liraya yükselecek.