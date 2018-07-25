Bedelli askerlikten 1994 doğumlular da yararlanacak

25 Temmuz 2018

Bedelli askerlikten 1 Ocak 1994 doğumluların da yararlanacağı bildirildi.

Askerlik Kanunu birinci ve ikinci maddeleri TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Kabul edilen ilk maddeye göre, yurt dışında yaşayıp bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin ödediği bin euroluk tutar, 2 bin euroya çıkarılıyor ve 38 yaş sınırı kaldırılıyor.

Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler, yurt dışında oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek, yurt içinde geçirilen süreler hariç olmak üzere toplam en az 3 yıl süreyle fiilen yabancı ülkelerde bulunmak şartıyla, bağlı bulundukları Türk konsoloslukları aracılığıyla askerlik şubelerine başvuracak.

Durumlarını ispat eden belgelerle, 2 bin euro veya karşılığı kadar yabancı ülke parasını bir defada ödeyip Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi almaları halinde muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

TBMM Genel Kurulunda Askerlik Kanunu’ndaki bedelli askerlik ile ilgili 2. madde de kabul edildi.

Buna göre 01.01.1994 doğumlular ve öncesinde doğanlar 15 bin TL karşılığı 21 gün askerlik yapacak.