'Bedri Usta' hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Bedri Usta' hakkında yüksek fiyat uygulamalarına ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca, sosyal medya mecralarında kamuoyuna yansıyan ve bir vatandaşa ait paylaşımın, 'Senin takipçin az, dur ben paylaşayım da adam gör' şeklindeki ifadelerle yeniden paylaşılması suretiyle yüksek fiyat uygulamalarına ilişkin içeriklerin yayımlandığı iddiaları kapsamında, 'Bedri Usta Kebap' adıyla faaliyet gösteren işletme ile işletme sahibi Bedrettin Aydoğdu hakkında yapılan ihbar ve şikâyetler üzerine resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Açıklamada, "İddialara konu paylaşımlara ilişkin gerekli kayıt ve tespit işlemleri yapılmış olup, ilgili kurum ve kuruluşlarla ivedilikle yazışmalara başlanmıştır. Soruşturma işlemleri, mevzuat hükümleri çerçevesinde ve titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Ne olmuştu?

Daha önce restoranın fiyatlarını yüksek bulan ve 4 bin liralık adisyonu paylaşan bir müşterisine cevap veren Bedri Usta, "Senin bütçene uyuyorsa gireceksin. Kendine yediremiyorsun, fiyat listesine bakmıyorsun, içeri giriyorsun, yiyorsun, içiyorsun, sonra da ağlıyorsun. Siz adisyonları böyle paylaşınca, sizin takipçiniz az olduğu için alıp ben paylaşıyorum. Kapıda girerken fiyat listesine niye bakmıyorsun kardeşim? Fiyatı işine geliyorsa gir, işine gelmiyorsa girme. Seni zorla içeri girdiren mi var?" ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamaya yönelik tepkiler artınca da özür dilemişti.

Bakanlık idari işlem uygulamıştı

Ticaret Bakanlığı da 'Bedri Usta' isimli restoran hakkında denetim gerçekleştirildiğini açıklamıştı, denetimler sonucunda "Etiketlerin, fiyat listelerinin ve tarifelerin yanıltıcı ve aldatıcı bilgi içeremeyeceği" hükmüne aykırılık tespit edilmesi üzerine idari işlem uygulanmıştı.