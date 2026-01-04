Bedri Usta kimdir? Bedrettin Aydoğdu kaç yaşında ve nereli?

Adana'da bir sokak arasında kebap tablası açarak işe başlayan ve hızla büyüyen Bedri Usta hakkında soruşturma başlatıldı. Fahiş fiyatlarla son günlerde gündeme gelen Bedrettin Aydoğdu yaptığı videolarla müşterilerine karşılık vermişti.

Bedri Usta'nın işletmesine ilişkin şikayetler geldikten sonra Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Soruşturma haberinin ardından "Bedri Usta kimdir" sorusu sıkça gelmeye başladı.

Bedri Usta kimdir?

Bedrettin Aydoğdu, 1970 yılında Mardin’in Altıyol köyünde dünyaya geldi. Dokuz kardeşli bir ailenin ferdi olan Aydoğdu, 7 yaşında ailesiyle birlikte Adana’ya göç etti. Küçük yaşta kebapçılık mesleğiyle tanışması nedeniyle uzun yıllar “Doğuştan Kebapçı” olarak anıldı.

Mesleğe Adana’da sokakta açtığı kebap tablasıyla adım atan Bedri Usta, genç yaşlardan itibaren kebap sanatında kendini geliştirdi. 1992 yılında kardeşleriyle birlikte Adana Yüzevler Kebapçısını kurarak profesyonel iş hayatına başladı. Bu dönem, onun kebapçılık kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu.

İstanbul’a ilk kez geldiğinde zor bir yaşam süreciyle karşılaşan Bedri Usta, bir süre Laleli’de çalışarak geçimini sağladı. Maddi sıkıntılar yaşadığı dönemlerde köprü altında kaldığı da biliniyor. Ancak bu zorlu koşullar, mesleki hedeflerinden vazgeçmesine neden olmadı.

Bir süre sonra Adana’ya dönen Aydoğdu, 14 yaşında evlendi ve dört çocuk sahibi oldu. Ardından yeniden İstanbul’a gelerek sokakta dürüm satarak işe başladı. Zamanla kazancını artırarak küçük bir dükkan açtı ve İstanbul’daki ilk şubesini Kadıköy’de faaliyete geçirdi.

Bugün kebap denince akla gelen ustalardan biri olarak gösterilen Bedri Usta, şubelerini yurt dışına taşıyarak gerçek Türk kebabını dünya çapında tanıtmayı hedefliyor.