BeIN Sports binasına silahla basan zanlı hakkın yeni gelişme

Pazartesi günü öğlen saatlerinde, Beinsport’un Ayazağa Mahallesi’ndeki binasında yaşanan olayda, binaya gelen ve silah gösteren Kemal S., kanal çalışanlarından birinin güvenlik görevlisi olan eşi Emine S.’ye (40) hakaret ettiğini iddia etti. Kemal S., yorumcunun kendisinden özür dilemesini talep etti. Olay yerine gelen Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği polisleri, Kemal S. ile konuşarak şüpheliyi ikna etti. Yaklaşık yarım saat sonra Kemal S. binadan çıkarılarak emniyete götürüldü.

Zanlı tutulandı

Emniyetteki ifadesinin ardından hakkında yasal işlem yapılan Kemal S., ertesi gün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, 'Silahlı tehdit' ve 'İş yeri dokunulmazlığını ihlal' suçlamalarıyla tutuklanıp cezaevine gönderildi.

"Eşimin azarlandığını öğrendim"

İfadesinde hurdacılık yaparak geçimini sağladığını söyleyen Kemal S., “Ben daha önceden eşimin telefonuna kurmuş olduğum uygulama üzerinden eşimin konuşmalarını dinleyebiliyorum. 9 Kasım günü yine telefonda konuşmaları dinledim ve bir olaya canının sıkıldığını anladım. Akşam eve geldiğinde bir şey olmadığını söyledi. Amirleriyle telefonda ne konuştuğunu sordum. Çünkü konuşmaları tek taraflı duyabiliyordum. Biraz üzerine gittim. Bunun üzerine bana iş yerinde yemek siparişi yüzünden spor yorumcusu olan bir kişinin kendisini azarladığını, hakaret ettiğini ve bağırdığını söyledi. Ben de bunun üzerine sinirlendim ve gece sinirden hiç uyuyamadım” dedi.

Özür dilenmesini istedi

Kemal S., ifadesinin devamında olay günü eşinin sabah 07.00’de işe gittiğini, kendisinin ise gün içinde kanala gidip amirlerle konuşacağını söylediğini belirtti. Olay anını anlatarak, “Olay günü eşim sabah 7'de işe gitti ben kendisine 'Gün içerisinde geleceğim ve amirlerinle görüşeceğim sana kimse bağıramaz' dedim. Saat 11.00 sıralarında Beinsport isimli spor kanalına gittim. Ana girişten içeri girdim ve güvenlik noktasına doğru yürüdüm. Güvenlik noktasında eşim görevliydi ve beni içeri almadı. Ben içeri zorla girdim. İçeri doğru yürüdüğüm esnada güvenlik amiriyle karşılaştım. Beni içeri almayacağını söyledi. Ben de 'Belimde silah var çekil önümden benim seninle bir derdim yok' dedim. Sadece 'O yorumcu buraya gelecek ve eşimden özür dileyecek' dedim. Silahın var kendisini nasıl getireyim buraya' dedi. Daha sonra yürümeye devam ettiğim esnada belimde bulunan plastik silahı çektim ve o buraya gelecek diye bağırdım” ifadelerini kullandı.