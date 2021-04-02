Bekçi alımı başvuruları başladı! İlanlar İŞKUR'da
Bekçi alımı ilanları için bekleyenlere müjdeli haber geldi. Pek çok ilde görev yapmak üzere bekçi alımı başvuruları başladı. Alıma dair ilanlar İŞKUR'un internet sitesinden yayımlanırken, adaylar bekçi alımı başvuru işlemlerini İŞKUR ilanları üzerinden yapabilecek.
Bekçi olmayı planlayan vatandaşlar, bekçilik ilanlarını yakından takip ediyor. Bekçi alımı ile ilgili ilanlar İŞKUR üzerinden paylaşıldı. Bu kapsamda bekçi olmak isteyenler bekçilik başvurularını İŞKUR'da yer alan ilanlar üzerinden yapabilecek. Bu kapsamda çok sayıda ilde görev yapacak bekçi istihdam edecek.
Bekçi alımları ile İstanbul, Aydın, İzmir, Kocaeli, Denizli, Bursa, Konya, Gaziantep, Tekirdağ, Hatay, Antalya, Balıkesir, Muğla, Eskişehir, Manisa, Uşak illerinde bekçiler istihdam edilecek.
Bekçilik başvuru şartları nelerdir?
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayımlanan bekçi alımı genel başvuru şartları şöyle:
- T.C. Vatandaşı olmak,
- İlköğretim, Lise, önlisans ve lisans mezunu olmak yurt dışı okullardan mezun olanların denklik belgesine sahip olmaları, (Mezuniyet derecesi, ilanlara göre değişebilir)
- 18 yaşını tamamlamış olmak,
- Adayların sağlık yönetmeliği şartlarını taşımaları, silah taşımaya engel bir durumun olmaması, herhangi bir yüz kızartıcı suçtan ceza almamış olmaları.