Bekçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılıyor?
Bekçi alımı ilanları İŞKUR'dan yayımlandı. İŞKUR'a üye olan vatandaşlar bu ilanlar üzerinden bekçi alımı başvurusu yapabiliyor. Bekçi alımı ilanları Türkiye'nin dört bir yanında çeşitli kurumlara bekçi alınıyor. Peki kimler başvuru yapabiliyor? İşte bekçi alımının detayları...
Bekçi olmayı planlayan vatandaşlar, bekçilik ilanlarını yakından takip ediyor. Bekçi alımı ile ilgili ilanlar İŞKUR üzerinden paylaşıldı. Bu kapsamda bekçi olmak isteyenler bekçilik başvurularını İŞKUR'da yer alan ilanlar üzerinden yapabilecek. Bu kapsamda çok sayıda ilde görev yapacak bekçi istihdam edecek.
Bekçi alımları ile İstanbul, Aydın, İzmir, Kocaeli, Denizli, Bursa, Konya, Gaziantep, Tekirdağ, Hatay, Antalya, Balıkesir, Muğla, Eskişehir, Manisa, Uşak illerinde bekçiler istihdam edilecek.
Bekçilik başvuru şartları nelerdir?
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayımlanan bekçi alımı genel başvuru şartları şöyle:
- T.C. Vatandaşı olmak,
- İlköğretim, Lise, önlisans ve lisans mezunu olmak yurt dışı okullardan mezun olanların denklik belgesine sahip olmaları, (Mezuniyet derecesi, ilanlara göre değişebilir)
- 18 yaşını tamamlamış olmak,
- Adayların sağlık yönetmeliği şartlarını taşımaları, silah taşımaya engel bir durumun olmaması, herhangi bir yüz kızartıcı suçtan ceza almamış olmaları.