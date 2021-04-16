Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılıyor?

Bekçi olmayı planlayan vatandaşlar, bekçilik ilanlarını yakından takip ediyor. Bekçi alımı ile ilgili ilanlar İŞKUR üzerinden paylaşıldı. Bu kapsamda bekçi olmak isteyenler bekçilik başvurularını İŞKUR'da yer alan ilanlar üzerinden yapabilecek. Bu kapsamda çok sayıda ilde görev yapacak bekçi istihdam edecek.

Bekçi alımları ile İstanbul, Aydın, İzmir, Kocaeli, Denizli, Bursa, Konya, Gaziantep, Tekirdağ, Hatay, Antalya, Balıkesir, Muğla, Eskişehir, Manisa, Uşak illerinde bekçiler istihdam edilecek.

Bekçilik başvuru şartları nelerdir?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayımlanan bekçi alımı genel başvuru şartları şöyle: