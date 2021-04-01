Bekçi alımı başvurusu nereden yapılır?
Bekçi alımı başvuruları başladı. Bekçi olmak isteyen vatandaşlar bekçilik başvurularını İŞKUR üzerinden yapabiliyor. Bekçi alımları ile pek çok ilde bekçi alımı yapılması planlanıyor. Peki bekçilik başvurusu şartları nelerdir? İşte detaylar...
Bekçi olmayı planlayan vatandaşlar, bekçilik ilanlarını yakından takip ediyor. Bekçi alımı ile ilgili ilanlar İŞKUR üzerinden paylaşıldı. Bu kapsamda bekçi olmak isteyenler bekçilik başvurularını İŞKUR'da yer alan ilanlar üzerinden yapabilecek. Bu kapsamda çok sayıda ilde görev yapacak bekçi istihdam edecek.
Bekçi alımları ile İstanbul, Aydın, İzmir, Kocaeli, Denizli, Bursa, Konya, Gaziantep, Tekirdağ, Hatay, Antalya, Balıkesir, Muğla, Eskişehir, Manisa, Uşak illerinde bekçiler istihdam edilecek.
Bekçilik başvuru şartları nelerdir?
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayımlanan bekçi alımı genel başvuru şartları şöyle:
- T.C. Vatandaşı olmak,
- İlköğretim, Lise, önlisans ve lisans mezunu olmak yurt dışı okullardan mezun olanların denklik belgesine sahip olmaları, (Mezuniyet derecesi, ilanlara göre değişebilir)
- 18 yaşını tamamlamış olmak,
- Adayların sağlık yönetmeliği şartlarını taşımaları, silah taşımaya engel bir durumun olmaması, herhangi bir yüz kızartıcı suçtan ceza almamış olmaları.