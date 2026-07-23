Bekçi alımı bu sene var mı? Bekçi alımı ne zaman olacak?

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Bekçi alım ilanı için bekleyiş sürüyor. En son 2023 yılında yapılan alımlar sonrası uzun zamandır resmi açıklama bekleyen adaylar İçişleri Bakanlığını sık sık ziyaret ediyor. Peki yeni bir gelişme yaşandı mı?

2026'da bekçi alımı yapılacak mı?

23 Temmuz 2026 Perşembe günü itibarıyla İçişleri Bakanlığından 2026 yılı için bekçi alımı yapılacağına dair bir duyuru gelmedi. Kulislerde bu yıl da bir alım yapılmayacağı konuşuluyor. Nihai kararı hükümet verecek.

Bekçi alımı şartları...

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise mezunu olmak,

En az 167 santimetre uzunluğunda olmak,

Askerlik hizmetini tamamlamış olmak,

Beden kitle indeksi 18 ile 27 arasında olmak,

En az 18 en fazla 31 yaşında olmak,

Yüz kızartıcı ya da terör örgütleri ile ilgili suçlara karışmamış olmak,

Memuriyete aykırı bir durumda bulunmamak,

Silah taşımak için gerekli olan şartları taşımak.