Bekçilik sınavı ne zaman? Bekçilik sınavı tarihi ertelendi

2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği için başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından başvurusunu yapan binlerce aday bekçilik sınavı için beklemeye başladı. Daha önce 16 Ocak 2021 tarihinde yapılacağı duyurulan bekçilik sınavı ileri tarihe ertelendi. Polis Akademisi'nden yapılan açıklamada bekçilik sınavının ertelendiği açıklanırken, yeni bekçilik sınavı tarihi de adaylarla paylaşıldı.

Polis Akademisi'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“16 Ocak 2021 Cumartesi günü yapılacak olan 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı, koronavirüs (Covid-19) salgınının önlenmesi amacıyla alınan tedbirler doğrultusunda hafta sonu uygulanmakta olan sokağa çıkma kısıtlamalarının devam etmesi nedeniyle 20 Ocak 2021 Çarşamba günü, saat 14.00'te gerçekleştirilecektir.”

Buna göre 16 Ocak 2021'de yapılması planlanan bekçilik sınavı 20 Ocak 2021 tarihine ertelenirken, bekçilik sınavı giriş belgeleri 13 Ocak 2021 tarihinden itibaren Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden alınabilecek.

Bekçilik sınavı sonuçları için tarih verildi

Bekçilik sınavının ardından nasıl bir süreç işleyeceğine dair bilgilendirme yapıldı. Buna göre 21 Ocak'ta gerçekleştirilecek sınavın ardından sınav soruları ve cevap anahtarları 22 Ocak 2021 tarihinde Polis Akademisi ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitelerinden adaylarla paylaşılacak. Bekçilik sınavı sonuçları ise 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren yine bu kurumların internet sitelerinden adayların erişimine açılacak.

Bekçilik sınavına girecekler dikkat

Bekçilik sınavında adaylar 2018 yılı ve öncesi müfredattan sorumlu olacak. Adaylara çoktan seçmeli 5 seçenekli test uygulanacak ve soru kitapçıkları A ve B olarak ayrılacak.

Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı ve benzeri) hariç sınava gelirken yanlarında; çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlarla, depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, databank, sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not defteri vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri bulunan adaylar sınav binasına alınmayacak.

Adaylar sınava gelirken yanlarında iki adet siyah uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtraş bulunduracaklardır. Ayrıca adaylar sınava bandajı çıkarılmış şeffaf şişe içinde su getirebileceklerdir.

Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, geçerlik süresi devam eden pasaport veya sürücü belgesi) ile girecekler. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacak.

Adaylar, nüfus müdürlüklerince verilen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu geçici kimlik belgesi/ T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabilecek.

Sınav değerlendirmesi nasıl yapılacak?

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Her soru eşit puan ağırlığına sahiptir. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.