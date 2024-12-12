Bekir Bozdağ’dan Sağlık Bakanı Memişoğlu’na uyarı: Saygılı dil kullanalım

TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmeleri devam ediyor. Kurulda dün akşam Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçeleri konuşuldu.

Görüşmeler sırasında Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM Genel Kurulu’na hitap etti. Bakan Memişoğlu, konuşması sırasında muhalefet vekilleri için oldukça sert bir dil kullandı.

Memişoğlu, 'Yenidoğan çetesi'yle ilgili eleştiri yapan muhalefet için şunları söyledi: "Gerçeklere tahammül edemeyenler, oradan (komisyon toplantısı) kaçanlar öğrenememişler. Buna rağmen bazılarının ısrarla kamuoyuna yalan söylemekten vazgeçmediklerini üzülerek izliyorum. Birilerinin patolojik yalan söyleme hastalığı olan mitomaniye yakalandıklarını psikiyatrist olmasam da bir hekim olarak görüyorum. Allah şifalarını versin inşallah. Bize başvururlarsa tedavileri için elimizden gelenleri yapacağımızı ifade ediyorum."

Bozdağ uyardı

Memişoğlu'nun bu sözlerine AK Parti de tepki gösterdi. Bakan konuşurken TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ defalarca kez "Sayın bakan... Sayın Memişoğlu..." diyerek bakana seslendi. Bu sırada bakanın yüksek sesle kurula hitabı sürdü.

Bozdağ, konuşmasını kendisini dinlemek isteyen bakana hitaben "Lütfen Genel Kurul'a hitap ederken daha saygın bir dil kullanalım. Temiz bir dil kullanın" dedi. Bu sırada muhalefet sıralarında bakana itirazlar da yükseldi.