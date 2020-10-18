18 Ekim 2020

Uzun süredir kanser tedavisi gören Türk basının usta kalemlerinden Bekir Coşkun hayatını kaybetti.

1945’te Şanlıurfa’da memur bir babanın çocuğu olarak dünyaya gelen Bekir Coşkun, Ankara’da Yüksek Gazetecilik Okulu’ndan mezun oldu. 1974'te mesleğe foto muhabiri olarak başlayan ardından emniyet ve parlamento muhabirliği yapan Coşkun, Günaydın Gazetesi’nde Dokuzuncu Köy adlı köşede yazarlık yaptı. 1987’de Sabah Gazetesi'nde Onuncu Köy başlıklı köşesini yazmaya başladı. 1993'te Hürriyet Gazetesi'ne geçti. 2009 yılında Habertürk'e transfer olan Bekir Çoşun, 2010 yılında Cumhuriyet, 2014 yılında da Sözcü'de yazmaya başladı. Bekir Coşkun;"Dövlet", "Avukatımı İstiyorum", "Pako'ya Mektuplar" ve "Ben Pako" kitaplarını kaleme aldı.

Çoşkun, 2017 yılı ekim ayında kanser tedavisi nedeniyle yazılarına ara vermişti.