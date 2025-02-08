Bekleme salonunda hasta ölen hastaneye bakanlıktan soruşturma

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında Aydın'da özel hastanenin acil servis bekleme alanında bir hastanın hayatını kaybetmesiyle ilgili yeni bir bilgilendirme yapılmasının gerekli görüldüğü belirtildi.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yerinde yapılan olağanüstü denetim sonucu olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "İdari soruşturmaya ilaveten, hadisenin adli yönden de değerlendirilmesi için adli makamlar nezdinde suç duyurusunda bulunulmuştur. Sağlık Bakanlığı olarak idari ve adli soruşturma sürecini titizlikle takip ediyoruz, konuyla ilgili gerekli bilgilendirmeleri yapmaya devam edeceğiz."