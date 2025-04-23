Beklenen büyük Marmara Depremi'ni tetikledi mi? Prof. Dr. Celal Şengör İstanbul Silivri'deki depremi yorumladı!

İstanbul'da yaşanan ve en büyüğü 6.2 olan çok sayıda depremin ardından uzmanlardan üst üste gelen değerlendirmeler sürüyor. Yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör depremlere ilişkin yaptığı açıklamada vatandaşların en çok merak ettiği "Silivri'deki deprem beklenen büyük Marmara Depremi'ni tetikler mi?" sorusuna yanıt niteliği taşıyan bir yorumda bulundu.

Şengör, sarsıntıların, beklenen büyük İstanbul depreminin öncüsü olabileceğini belirtti. Gazeteci Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabı üzerinden Prof. Dr. Celal Şengör ile gerçekleştirdiği görüşmeyi aktardı.

Prof. Dr. Celal Şengör, 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından artçıların yaşanmasının olağan bir durum olduğunu söylemesine rağmen bu depremin ardından daha büyük bir deprem meydana gelirse, bu durum İstanbul’da uzun süredir beklenen büyük depremin yaklaştığına işaret edebileceğini ifade etti.

Şengör, “6,2'lik bir depremin kendisinden küçük artçıları olması beklenen bir durumdur. Ancak devamında 6,2'den büyük bir deprem ya da depremler olursa bunun İstanbul'da beklenen büyük depremin öncüleri olabileceği ihtimali daha güçlenir." ifadelerini kullandı.

Zamanlama belirsizliği vurgusu

Prof. Dr. Celal Şengör, öncü depremler konusunda zamanlama öngörüsünün mümkün olmadığını belirterek, “Öncüyse de 10 sene sonra olacak depremin mi öncüsü 10 dakika sonra olacak depremin mi bunu bilemeyiz” dedi.

"Celal Şengör ve Naci Görür'ü evlerinden alıp AKOM'a götürdüler"

Bir diğer ilgi çekici gelişme ise Gazeteci Fatih Altaylı'nın Celal Şengör ve Naci Görür'ün AKOM'a götürülmeleriyle alakalı paylaşımıyla yaşandı.

Resmi X hesabı üzerinden paylaşım yapan Altaylı, Celal Şengör ve Naci Görür'ün İBB tarafından evlerinden alınarak AKOM'a götürüldüklerini, panik yapacak bir durumun söz konusu olmadığını ve AKOM'da gerçekleştirilecek toplantının ardından ikilinin bilgi vereceğini söyledi.

Celal Şengör ve Naci Görür İBB tarafından evlerinden alınıp AKOM’a toplantıya götürüldüler. Panik yapacak bir durum yok. Toplantı bitince bilgileri paylaşacaklardır.