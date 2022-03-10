Beklenen kar geldi: Birçok il beyaza büründü

Yurdun birçok şehrinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Dün öğle saatlerinde İstanbul'da yüksek kesimlerinde başlayan ve gece boyunca aralıklarla bazı bölgelerde süren kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Cadde ile sokaklarda trafik ve insan yoğunluğunun önceki günlere oranla azaldığı, sabah erken saatlerde işe gitmek üzere yola çıkanların ise gerekli tedbirleri aldıkları görülüyor. Belediye ekipleri, üst geçitlere çıkan merdivenlerde tuzlama çalışması yürütüyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Anadolu ve Trakya'dan İstanbul'a gelen tır ve kamyonların kente girişine kontrollü olarak izin verildiğini duyurdu.

Ankara

Ankara'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Antalya-Konya kara yolu

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Antalya-Konya kara yolunda karla mücadele çalışması sürdürülüyor, yolda kalan sürücülere destek olunuyor.

Akseki-Seydişehir ve Akseki-Beyşehir yollarında etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor. Karayolları ekipleri, kar kalınlığı yer yer yarım metreyi aşan bölgede karla mücadele ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Akseki Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, Antalya-Konya kara yolu 1825 rakımlı Alacabel mevkisi ile Akseki-Beyşehir yolunda mahsur kalan sürücülere yardım etti.

Ekipler, bazı araçların otomobillerine zincir taktı, kara saplanan araçları kurtardı.

Bolu Dağı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kar yağışı etkisini gösteriyor.

Bölgede kar yağışı, üç gündür aralıklarla devam ediyor.

Karayolları ekiplerinin karla mücadele çalışması yürüttüğü bölgede ulaşımda aksama yaşanmıyor.

Trafik polisleri, sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıyor.

Kar yağışının öğleden sonra etkisini artırması bekleniyor.

Iğdır

Iğdır'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimli bölgeler ve kent merkezi beyaza büründü. İki gündür yağmurun etkili olduğu kentte, bu sabah kar yağışı etkili olmaya başladı.

Sinop

Sinop'un Boyabat, Ayancık ve Durağan ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

İlçe kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, bölgede olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu ilçelerde taşımalı eğitim yapan okulların kar ve buzlanma nedeniyle bugün tatil edildiği duyuruldu.

Tekirdağ

Tekirdağ'ın bazı ilçelerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Çerkezköy ilçesinde sabah başlayan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Tekirdağ'ın Saray, Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Konya

Konya'nın 14 ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yüz yüze eğitim yapılamayacak.

İlçe hıfzıssıhha kurulları tarafından alınan kararlara göre, Ahırlı, Akören, Beyşehir, Bozkır, Hadim, Hüyük, Taşkent, Yalıhüyük, Doğanhisar, Tuzlukçu, Yunak, Kadınhanı ve Güneysınır'da bugün, Seydişehir'de ise bugün ve yarın tüm ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde uzaktan eğitim yapılacak.

Uzaktan eğitim kararı alınan ilçelerde, engelli ile hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da soğuk hava ve kar yağışı etkisini gösteriyor. Kentte, sabaha karşı başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor.

Ardahan

Ardahan kent merkezinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Erzurum

Erzurum'da iki gündür etkili olan kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü.

Erzurum'un Horasan, Köprüköy, Tekman ilçelerindeki tüm okullarda, Aşkale ve Aziziye'de ise taşımalı eğitime, olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildi.

7 ilde yerleşim birimlerinin yolu kapandı

Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 280 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Elazığ, Bingöl ve Şırnak'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle 80 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Seydişehir-Antalya kara yolu

İç Anadolu'yu Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Seydişehir-Antalya kara yolunda çekici türü araçların geçişine izin verilmeye başlandı.

İç Anadolu

Kayseri, Sivas, Nevşehir ve Yozgat'ta etkili olan kar yağışı kentleri beyaza bürüdü.

Giresun

Giresun'un Çamoluk ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Kars

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.