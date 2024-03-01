Beklentilerimizi ülke gündemine taşıyor
Ülkemiz ekonomisinin nabzını 44 yıldır tutan, 40 yıldır da Eskişehir’in ticaret ve sanayisinin beklentilerinin ülke gündemine taşınmasına katkı sağlayan DÜNYA Gazetesi’nin kuruluş yıl dönümünü içtenlikle kutluyorum.
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Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin GÜLER
Dünya Gazetesi’nin bu günlere ulaşmasında emeği olanlara teşekkür ediyor; DÜNYA Gazetesi’nin özgün içerikleri ve ekonomi haberleriyle, ilkeli yayıncılık anlayışıyla daha nice başarılara erişmesini diliyorum.