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Beklentilerimizi ülke gündemine taşıyor

Ülkemiz ekonomisinin nabzını 44 yıldır tutan, 40 yıldır da Eskişehir’in ticaret ve sanayisinin beklentilerinin ülke gündemine taşınmasına katkı sağlayan DÜNYA Gazetesi’nin kuruluş yıl dönümünü içtenlikle kutluyorum.

Dünya Gazetesi
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Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin GÜLER

Dünya Gazetesi’nin bu günlere ulaşmasında emeği olanlara teşekkür ediyor; DÜNYA Gazetesi’nin özgün içerikleri ve ekonomi haberleriyle, ilkeli yayıncılık anlayışıyla daha nice başarılara erişmesini diliyorum.