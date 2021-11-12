Belarus kararı: 3 ülkenin vatandaşları uçaklara alınmayacak

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), sosyal medya hesabından, Belarus'ta yaşanan yasa dışı sınır geçişi sorunu ile ilgili bir açıklama yaptı.

Türkçe ve İngilizce olarak yapılan açıklamada, "Avrupa Birliği ve Belarus arasında yaşanan yasa dışı sınır geçişleri sorununa bağlı olarak, ülkemiz havaalanlarından Belarus'a seyahat etmek isteyen Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarına bilet satışı yapılmaması ve uçağa alınmamaları kararlaştırılmıştır. Söz konusu uygulama, ikinci bir emre kadar yürürlükte kalacaktır." denildi.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, SHGM'nin paylaşımını alıntılayarak, "Türk makamlarına ve SHGM'ye destekleri ve iş birlikleri için teşekkür ederiz." dedi.