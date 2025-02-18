Belediye başkanı duyurdu! Antalya'ya yeniden teleferik geliyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin (AGC) sosyal tesiste düzenlendiği Basın Sohbetleri'ne katılarak gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Böcek, 12 Nisan 2024'te 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasından sonra kapatılan teleferiğe değindi.

"Teleferikle ilgili talihsiz bir olay yaşadık. Direklerle ilgili hata olduğu konuşulmuştu. Sonuç olarak 1 kişi hayatını kaybetti. Hepimiz çok üzüldük" diyen Böcek, Manavgat yangınları dahil olmak üzere her olaydan sonra tedbirlerini artırdıklarını kaydetti.

Böcek, itfaiye eri sayısının ikiye katlandığını, 14 milyon liralık yeni araç alım sürecinin de devam etiğini belirterek "Kazadan sonra teleferik söküldü. Dünyada çok deneyimli üç dört firma var. Hepsini araştırıyoruz, Antalya'ya teleferiği yine kazandıracağız. Antalya'da o teleferik olacak" dedi.