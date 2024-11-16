Belediye Başkanı Sema Bodur trafik kazası geçirdi

Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur ve çalışma arkadaşları, toplantıya katılmak için gittikleri İzmir'de trafik kazası geçirdi.

Kınık ilçesinden Büyükşehir Meclis Toplantısı'na katılmak için yola çıkan Sadettin Avcı yönetimindeki otomobil, Kuzey Ege Otoyolu'nda kontrolünü kaybederek refüje çarptı.

Otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur, Belediye Meclis Üyesi Bilge Kasırga ve basın danışmanı Oğuz Göçmen kazayı yara almadan atlattı.

Belediye Başkanı Bodur, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kazadan yara almadan kurtulduklarını belirterek, "Trafik kazası sonrası telefonla arayarak, mesaj yazıp sosyal medya üzerinden geçmiş olsun dileklerini ileten herkese gönülden teşekkür ediyor; sağlık durumumuzun iyi olduğunu bildirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Sema Bodur kimdir, hangi partiden?

1966 Kınık doğumlu Sema Bodur ilk, orta ve lise eğitimini Kınık’ta tamamladı. Aile işlerini üstlenerek ticari hayata atıldı.

Memuriyeti nedeniyle 1991 yılında İzmir Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nde göreve başladı. Bu görev boyunca Türkiye ve uluslararası şampiyonluklarında antrenör olarak görev yaptı.

2011 yılında Gençlik Spor Bakanlığı’ndan emekli olan Sema Bodur ara verdiği ticari faaliyetlerine sürdürdü.

Sema Bodur son yerel seçimlerde CHP'den Kınık Belediye Başkanı seçildi.

Evli olan Sema Bodur'un bir çocuğu bulunuyor.