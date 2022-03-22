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Belediye başkanına makamında silahlı saldırı

Kastamonu'da Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş'a silahlı saldırıda bulunan kişi gözaltına alındı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Belediyede geçici işçi olarak çalışan ve süresi dolduktan sonra işten çıkartılan E.D. (32), silahla belediye binasına girdi. İş talebi için Belediye Başkanı Taş'ın makam odasına girmek isteyen E.D'yi sekreteri ve şoförü durdurmaya çalıştı. O sırada silahını çıkartan E.D, ateş etmeye başladı.

E.D'nin silahından çıkan kurşunların 4'ü sekreterliğe, 2'si ise makam odasına isabet etti. Olayda yaralanan olmazken E.D, Taş'ın sekreteri ve şoförü tarafından etkisiz hale getirildi.

Belediye Başkanı Taş, sosyal medya hesabından sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

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