Belediye başkanının bulunduğu araca silahlı saldırı!
Adana'da İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse'nin bulunduğu otomobile silahlı saldırı gerçekleştirildi. Silahlı saldırıyı belediyeden işten çıkarılan bir elemanın düzenlediği öne sürüldü. Saldırgan gözaltında.
Adana'da dün akşam İmamoğlu ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda bir otomobile ateş açıldı.
İHA'nın haberine göre eski belediye çalışanı A.A. işten çıkarılmasından sorumlu tuttuğu belediye personelinin otomobiline silahlı saldırı düzenledi.
İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse'nin de saldırı sırasında otomobilin içinde bulunduğu öğrenildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, olayın ardından olaya karıştığı öne sürülen bir şüpheliyi Kozan ilçesinde gözaltına aldı.
Başkanı Karaköse, saldırıyı gerçekleştiren A.A.'nın işe gelmemesi nedeniyle tutulan rapor sonrasında işten çıkarıldığını, kimsenin bundan sorumlu olmadığını söyledi.