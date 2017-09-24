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Belediye başkanının evine ses bombalı saldırı

Hakkari'nin Durankaya beldesi Belediye Başkanı Fatih Keskin'in evinin önüne ses bombası atıldı.

Belediye başkanının evine ses bombalı saldırı
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Hakkari'nin Durankaya beldesi Belediye Başkanı Fatih Keskin'in Gazi Mahallesi'ndeki evinin önüne kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler ses bombası attı.

Patlayıcının infilak etmesi sonrası Keskin'in korumalarının silahla karşılık vermesi üzerine saldırganlar kaçtı.

Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda zırhlı araç ve polis ekibi sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yürüttü.

Keskin'nin evinin bahçesine 7 Eylül akşamı da ses bombası atılmıştı.

Kaynak: AA

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