Belediye başkanının makam aracının üzerine düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Gazeteci Aykut Küçükkaya’nın alzheimer hastası annesi Fatime Küçükkaya, sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinde dengesini kaybederek aşağıya düştü.

Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem’in makam aracı olarak kullandığı park halindeki otomobilin üzerine düşen Küçükkaya, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Fatime Küçükkaya’nın cenazesi yarın öğle namazını müteakiben Devrek ilçesine bağlı Çolakpehlivan Köyü’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.