"Belediye çalışanları 2200 TL alacak"

02 Nisan 2019

Kesin olmayan sonuçlara göre İstanbul'da seçim yarışını önde tamamlayan Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir ziyaretinin ardından CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve kesin olmayan sonuçlara göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş'la görüştü.

Görüşmenin ardından üç isim parti önünde toplanan kalabalığa hitap etti. Konuşmasında, seçim vaadi olan "belediye çalışanlarına 2200 lira asgari ücret" sözünü hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Belediyede çalışan bütün asgari ücretliler ayın 1'inden itibaren net 2200 lira asgari alacaklar" dedi.

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: "Kavgasız, gerilimsiz bir mücadele verdik. Bizim mücadelemiz demokrasi mücadelesiydi. Belediye başkan adaylarımız birleştirici bir dille tüm kesimleri kucakladı. Ekrem İmamoğlu 'Seçilirsem 16 milyon kişinin oyunu almış gibi yöneteceğim' dedi. Ankara'da Mansur Yavaş '6 milyonun oyunu almış gibi' yönetmeye söz verdi. Göreceksiniz her evde huzur olacak. Verdiğimiz bütün sözleri tutacağız ve bu güveni tüm Türkiye'ye taşıyacağız."

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