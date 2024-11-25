Belediye kreşleri kapanıyor mu? Resmi açıklama geldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın talimatıyla belediyere ait kreşlerin kapatılacağı iddia edilmişti. Muhalefet karara sert tepki gösterirken Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden konuyla ilgili resmi açıklama geldi.

Resmi açıklama geldi

DMM, belediyelere ait kreşlerin kapatılacağı iddiasının doğru olmadığını belirterek, talimatta belediyelerin kuruluş amacı ve yönetmeliğine uygun faaliyetlerde bulunması gerektiğinin vurgulandığı belirtildi.

'Belediyeler eğitim faaliyetinde bulunamaz'

Açıklamada belediyelerin kreş ve gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinin kuruluş ve işleyişlerine ilişkin esasların Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yönetmeliği çervecesinde belirlendiği hatırlatılarak, "Bu kuruluşlar, okul öncesi eğitim kurumlarının programında yer alan eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunamaz. Yani anaokulu veya anasınıfı gibi faaliyet gösteremez." denildi.

'Kurum açmak istiyorsa izin alacak'

MEB'in saha incelemelerinde belediye kreşlerinde eğitim öğretim faaliyetlerinin yapıldığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, kurum açma izni almak için ilgili Milli Eğitim Müdürlüğüne başvurulması, Valilikçe veya Bakanlıkça talebin uygun görülmesi gerektiği belirtildi.

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, belediyelerin açtığı kreşlerin kapatılmasına ve yeni kreş açılmamasına karar verdi." iddiası doğru değildir.



İddialara konu resmi yazıda, belediyeler tarafından açılan kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüplerinin kapatılması… pic.twitter.com/jHG5dt9h0H — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) November 25, 2024

Bakan Tekin'den ilk açıklama

Öte yandan konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den de ilk açıklama geldi.

Bakan Tekin, Özel ve İmamoğlu'nu hedef alarak, "Ya okuduğunu anlamıyor ya da manipülasyon yapıyor. Kreşler zaten bizim bakanlığımızın yetki alanında değil. Bizim belediyelere gönderdiğimiz yazı sayın Özgür Özel'in ifade ettiği gibi kreşlerle alakalı değildir." dedi.

"2007'den beri kimseye ruhsat vermedik"

Yazının anaokulu ve anasınıfları ile alakalı olduğunu belirten Tekin, "'Belediyeler anaokulu açamazlar, açmamalı' dediler. Başvuruyu AYM'ye CHP yapmıştı. 2007'den beri kimseye ruhsat vermedik. Açılanlar varsa, kanuna aykırı biçimde açılmışlardır. Özgür Özel'e yanlış bilgi verildi. Özel, CHP içindeki siyasi kavgaların kurbanı oldu." ifadelerini kullandı.

Bakanlık gereğinin yapılması talimatını verdi



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, MEB'in isteği doğrultusunda Yerel Yönetimler Müdürlüğü'ne talimat vererek belediyelerde tespit edilen izinsiz eğitim-öğretim faaliyetlerinin durdurulmasını istedi.

Bakanlık yazısında, belediyeye ait kreşlerde eğitim faaliyetlerinde bulunulduğunu belirterek, Anayasa Mahkemesi'nin 2007 yılında Belediye Kanunu'ndaki “Belediyeler okul öncesi eğitim kurumu açabilir” hükmünü iptal ettiğini hatırlattı.

Yazıda, kanuna aykırı faaliyetlerin engellenmesi için belediyelerin izinsiz eğitim faaliyetleri konusunda uyarılması, yeni yerlerin açılmasının önüne geçilmesi ve mevcut yerler hakkında kanuna göre gereğinin yapılması talep edildi.