Belediye uyardı: Ankara'nın 310 günlük suyu kaldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, dün itibarıyla baraj havzalarındaki son durumu paylaştı.

Belediyenin sosyal medya hesabındaki paylaşımda geçen yaz yağan yağmurun buharlaşma dikkate alındığında baraj havzalarına neredeyse hiç etki etmediği belirtildi.

Dün itibariyşe hiç yağış olmaması durumunda Başkent'te yaklaşık 310 gün yetecek suyun bulunduğu belirtilen açıklamada "Sınırlı su kaynaklarımızı verimli kullanmak için suyumuzu tasarruflu tüketelim" dendi.

Başkentte Su Tasarrufu İçin Önemli Çağrı❗️



Ankara'da geride bıraktığımız yaz aylarında yağan yağmurlar, buharlaşma dikkate alındığında baraj havzalarına neredeyse hiç etki etmedi.



19 Kasım 2024 tarihi itibarıyla, hiç yağış olmaması durumunda Başkent'te yaklaşık 310 gün… pic.twitter.com/uZUQ6YXHbN — Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) November 20, 2024

Paylaşımda yer alan videoda ise Ankara'daki barajlarda en az 1992'de, en fazla 2023'te su biriktiği belirtilerek, yağış oranları açısından geçen yıl ile bu yılın verileri karşılaştırıldı.