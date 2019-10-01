Belediyeler 32 milyon ton atık topladı

01 Ekim 2019

Tüm belediyelere uygulanan 2018 yılı Belediye Atık İstatistikleri anketi sonuçlarına göre bin 399 belediyenin bin 395'inde atık hizmeti verildiği tespit edildi. Atık hizmeti veren belediyelerin 32 milyon 209 bin ton atık topladığı belirlendi.

Kişi başı toplanan günlük ortalama atık miktarı 1,16 kg olarak hesaplandı

Anket sonuçlarına göre 2018 yılında belediyelerde toplanan kişi başı günlük ortalama atık miktarı 1,16 kg olarak hesaplandı. Üç büyük şehirde ise toplanan kişi başı günlük ortalama atık miktarının İstanbul için 1,28 kg, Ankara için 1,18 kg ve İzmir için 1,36 kg olduğu tespit edildi.

Belediye atıklarının yüzde 67,2'si düzenli depolama tesislerine gönderildi

Atık hizmeti verilen belediyelerde toplanan 32 milyon 209 bin ton atığın %67,2'si düzenli depolama tesislerine, %20,2'si belediye çöplüklerine ve %12,3'ü geri kazanım tesislerine gönderilirken, %0,2'si ise açıkta yakılarak, gömülerek, dereye veya araziye dökülerek bertaraf edildi.