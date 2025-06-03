Belediyeler soruşturmasında CHP'li 3 isim tutuklandı

Belediyelere yönelik yürütülen 4 ayrı soruşturmada şafak operasyonu düzenlenmişti. Soruşturması kapsamında gözaltına alınan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Yardımcısı Ömer Kazancı ile CHP eski Milletvekili Aykut Erdoğdu, Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel müdürü Ali Sukas, eski Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik, Beylikdüzü Belediye Başkanı Asistanı Gürkan Polat ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy'un da bulunduğu kişiler tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Sevk yazısı ortaya çıktı

Savcılığın İBB yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırladığı sevk yazısında, Ertan Yıldız’ın iddialarına dayanarak Vega Hereko isimli firmadan sözleşme tadilatına istinaden 1milyon 200 bin dolar paranın Aykut Erdoğdu tarafından Fatih Keleş’e verildiği anlatıldı. Sevk yazısında Ertan Yıldız’ın etkin pişmanlık ifadesine uygun şekilde sözleşmeye ilişkin yönetim kurulu kararının alındığı günün ertesinde Aykut Erdoğdu, Fatih Keleş ve Ertan Yıldız'ın Saraçhane'de ortak birlikteliklerinin tespit edildiği yer aldı. Savcılık, 3 Haziran 2020 tarihinde sözleşmenin imzalanması hususu dikkate alındığında Aykut Erdoğdu’nun sözleşme tadilatı amacıyla rüşvete aracılık yaptığını gösterir somut delillerin yer aldığını ileri sürdü. Erdoğdu, “Rüşvet almak” ve “Suç İşlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçlarından tutuklamaya sevk edildi.

Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel Müdürü Ali Sukas için sevk yazısı

Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas için yazılan sevk yazısında ise, İBB soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanan Ertan Yıldız’a bağlı yapı içerisinde hareket ettiği iddia edildi. Görevi süresince ihalelerden temin ettiği rüşvet/irtikap paralarını Fatih Keleş ve Ertan Yıldız'a farklı aracılarla ilettiği, yine ihalelerden veya şahıslardan doğrudan kendi yararına döviz cinsi paralar aldığı iddia edildi. Eşi Berna Sukas'ın milletvekilli adaylığı döneminde birçok müteahhitten maddi menfaat temin ettiği ve seçim kampanyasında araç temin ettiği sevk yazısında ileri sürüldü.

Ayrıca Ali Sukas’ın "sistem"in devamlılığı için iş adamlarından menfaat temininde bulunduğu ve şahsi ihtiyaçları amacıyla birçok para ve araç temini yaptığı vurgulandı. Yine Sukas’ın Ağaç A.Ş.'de yapılan birçok ihalede usulsüzlük yaptığına dair beyan bulunduğu kaydedildi. Sukas, “Rüşvet almak”, “Suç İşlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “İhaleye fesat karıştırmak” suçlarından tutuklamaya sevk edildi.

Veysel Erçevik’in Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın Danışmanı, Gürkan Polat’ın ise asistanı olduğu belirtilen sevk yazısında “Suç Örgütüne Üye Olmak” ve “Rüşvet Almak” suçlardan tutuklanmaları talep edilirken, “Şüpheliler Mehmet Murat Çalık'a bağlı yapı içerisinde hareket etti, görev yaptığı Beylikdüzü Belediye Başkan Danışmanlığı süresince birçok örgüt üyesiyle ilişkisi bulundu.” Şeklinde ifadeler yer aldı. Erçevik hakkındaki iddialar arasında Müşteki-şüpheli Seyfi Beyaz’ın ifadesine göre iş karşılığı kendisinden Beylikdüzü Maado’da 100 bin TL talep ettiği de yer aldı.

Örgüt üyeleriyle iletişim

Sevk yazısında Veysel Erçevik'in Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın Danışmanı, Gürkan Polat'ın ise asistanı olduğu belirtilen sevk yazısında "Suç Örgütüne Üye Olmak" ve "Rüşvet Almak" suçlardan tutuklanmaları talep edildi. Yazıda, şüphelilerin Mehmet Murat Çalık'a bağlı yapı içerisinde hareket etti, görev yaptığı Beylikdüzü Belediye Başkan Danışmanlığı süresince birçok örgüt üyesiyle ilişkisi bulunduğu aktarıldı.

Ofiste bulunan içi boş kasa

Müşteki-şüpheli Seyfi Beyaz'ın ifadesine göre Veysel Erçevik ve Adem Soytekin Beylikdüzü Moda'da iş karşılığı kendisinden 100 bin TL talep etmiş, bu görüşmenin dışında kendisiyle bir araya gelmediğini beyan etmişti. Bu beyanı destekleyecek şekilde Seyfi Beyaz, Adem Soytekin ve Veysel Erçevik'in ortak bazının mevcut olduğu sevk yazısında kaydedildi. Yine Adem Soytekin'e ait Botanika İstanbul D62'de bulunan ofiste yapılan aramada içerisi boş büyük bir kasa bulunduğu sevk yazısında yer aldı.

Örgütün kasa evi

Yakın zamanda boşaltıldığı değerlendirilen kasanın bulunduğu ofisin kira sözleşmesinin yer almadığı ancak aidat ödemelerinin ise Murat Çalık'ın yanında çalışan şüpheli Gürkan Polat tarafından yapıldığı tespit edildi. Amaçlarının örgütün kasa evi (güvenli ev) olarak gizli tuttuğu değerlendirilen evin gizliliğini sağlamak maksadıyla yapıldığı, söz konusu gizliğin çıkar amaçlı suç örgütünün "gizlilik ilkesi" kapsamında asıl şüphelilere ulaşılamaması amacıyla paravan şahıslar kullandığının değerlendirildiği sevk yazısında anlatıldı.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun İSTAÇ içinde rüşvete aracılık ettiğine ilişkin tespitler yapılmıştı.

Soruşturmada, Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas'ın iş yapan kişi ve firmalardan para, araç talep ettiği, İBB'nin üst yönetiminin talimatıyla "komisyon" adı altında para istediği belirlenmişti.

Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik'in, bölgede inşaat yapan müteahhitten iskan izni verilmesi karşılığında maddi menfaat sağladığı da tespit edilmişti.