Belediyelere operasyonla ilgili İmamoğlu'ndan ilk tepki!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcılarının da aralarında olduğu 10 kişinin gözaltına alınmasına yönelik ilk tepki geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan İmamoğlu, "Seçimlere kadar rutin işlerini yapan, normal hayatlarına devam eden bu insanlar, seçimlerden sonra her nedense aniden ‘terörist’ ilan ediliyor." dedi.

İmamoğlu'nun açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu açıklamasında, iktidara seslenerek 31 Mart seçimlerinin başarısının sindirilmesi gerektiğine vurgu yaptı:

"İstanbul’daki bazı CHP ilçe belediyelerimize bu sabah yine şafak operasyonu düzenlendi. 2 belediye başkan yardımcımız ve 7 ilçe meclis üyemiz gözaltına alındı. Seçimlere kadar rutin işlerini yapan, normal hayatlarına devam eden bu insanlar, seçimlerden sonra her nedense aniden ‘terörist’ ilan ediliyor.

Tıpkı 65 yaşında ‘terörist’ ilan edilen Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer gibi.

31 Mart seçimlerinde AK Parti’den 12 ilçe belediyesi kazanan, İstanbul’da 26 ilçe belediye başkanlığı kazanan, Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde rakibine 1 milyon oy fark atan partimizin başarısını sindireceksiniz. Öyle ya da böyle sindireceksiniz. Siyasal depresyonlarınıza, yargıyı alet ederek, çeşitli kılıflara sarılan siyasi operasyonlarınızla bu milletin gözünü boyamanıza dün de izin vermedik bugün de vermeyeceğiz."

Erken seçim çağrısı

İBB Başkanı İmamoğlu, erken seçim çağrısında da bulundu:

"İktidar koltuğu da, Cumhurbaşkanlığı makamı da kimseye babasından miras değil. Kimsenin tapulu malı da değil.

Sadece milletin malı. Kendisini millet iradesinin üzerinde gören, kendisini milletin efendisi zanneden 1 kişinin kaprislerine memleketi alet etmenin faturasını ödüyoruz. Hayat pahalılığı ile ödüyoruz Geçim sıkıntısıyla ödüyoruz. Sosyal çürümeyle ödüyoruz.

Siyasal çürümeyle ödüyoruz İşte bu çürümüş düzenin çürük elmalarını temizlemek, Türkiye’mizi hak ettiği demokrasi ve refaha ulaştırmak için yola çıktık, erken seçim istiyoruz. O sandık erkenden gelecek. Sandık millet isteyince gelir, siz isteyince değil. Sandık gelecek. 1 kişi gidecek, her şey değişecek!"

İstanbul’daki bazı CHP ilçe belediyelerimize bu sabah yine şafak operasyonu düzenlendi. 2 belediye başkan yardımcımız ve 7 ilçe meclis üyemiz gözaltına alındı. Seçimlere kadar rutin işlerini yapan, normal hayatlarına devam eden bu insanlar, seçimlerden sonra her nedense aniden… — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 11, 2025

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK silahlı terör örgütünün metropol illerde etkinliğini arttırma amacı ile gerçekleştirdiği 'kent uzlaşısı' adı altındaki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcılarının da bulunduğu 10 kişiyi gözaltına almıştı.