Belediyelere terör soruşturması! Şükrü Genç ve 25 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, belediyelerdeki usulsüz ihalelerle terör örgütü DHKP-C'ye finansman sağlandığı iddialarına yönelik operasyon başlattı. 2014 ile 2016 yılları arasında Sarıyer ve Şişli belediyelerinde yapılan bazı ihaleler, suçlamaya gerekçe olarak gösterildi. Ayrıca, Ataşehir ve Maltepe belediyelerinde terör örgütüne finansman sağlamakla görevli belediye çalışanları olduğu öne sürüldü.

Başsavcılığın talimatı üzerine 34 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolleri yapıldı ve aralarında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in de bulunduğu 34 kişi, İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

8 şüpheliye adli kontrol

İstanbul Adliyesi'ne gönderilen şüphelilerden 26'sı, tutuklanmaları talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Tutuklama talep edilen isimler arasında eski belediye başkanı Şükrü Genç de yer alıyor. Diğer 8 şüpheli için ise adli kontrol tedbirlerinin uygulanması talep edildi.