Belgrad Ormanı krizi: Bakanlık, İBB'yi tahliye etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) idaresindeki İstanbul Sarıyer'de bulunan Belgrad Ormanı'na, Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri tarafından çok sayıda çevik kuvvet polis, eşliğinde "şafak operasyonu" yapıldı. Orman, sabah 06.00'da tahliye edildi, İBB'ye ait tabelalar söküldü.

İBB'nin talebi reddedildi

İBB, Belgrad Ormanı’nı işletmek için 14 Haziran 2013’te Doğa Koruma ve Milli Parklar 1’inci Bölge Müdürlüğü’yle 5+5 yıllık kira sözleşmesi imzalamıştı. Sözleşmenin süresi 19 Ekim 2023’te bitti.

Buna karşın İBB, sözleşmeyi 49 yılı geçmeyecek şekilde uzatmak için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 1’inci Bölge Müdürlüğü’ne talepte bulundu. Ancak bu talep reddedildi.

İBB talebin gerekçelendirilmeden reddedildiğini belirterek Orman Parkları Yönetmeliği’ni hatırlattı ve yeniden talepte bulundu. Talebi yine reddeden Tarım ve Orman Bakanlığı 1’inci Bölge Müdürlüğü işletmeyi kendilerinin yapacağını bildirdi ve talebi yine reddetti. İBB'nin ormanı tahliye etmesini istedi.

İBB, talebin reddedilmesine karşın konuyu yargıya taşıdı. İstanbul 13’üncü İdare Mahkemesi de itirazını haklı buldu ve 29 Kasım 2024’te yürütmeyi durdurdu.

Ancak, aynı mahkeme 12 Aralık 2024’te yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verdi.

"İBB hukuk mücadelesini sürdürüyor"

Konuyla ilgili İBB tarafından yapılan açıklamada, tahliyenin yargı yolu açıkken uygulandığı vurgulandı:

Sarıyer Kaymakamlığı'nın tahliye yazısı üzerine ilgili alanlar tahliye edildi. İBB Belgrad Ormanı’yla ilgili hukuk mücadelesini sürdürüyor. Yargı yolu açıkken uygulamaya konulan tahliye kararıyla ilgili süreç 10. İdare Mahkemesi’nde devam ediyor. Devam eden hukuki süreçte mahkeme, ilgili kaymakamlıktan bilgi ve belge isteyerek 5 gün süre tanıdı."

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan da açıklama geldi

Konunun kamuoyuna yansıması üzerine bir açıklama da Bakanlıktan geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Belgrad Ormanı içerisindeki Bentler, Neşetsuyu, Kömürcü Bendi tabiat parkları ile Bahçeköy ve Kurtkemeri giriş kapıları bugünden itibaren DKMP tarafından işletilecektir. İhtiyaç duyulan temizlik ve güvenlik hizmetleri için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır. Söz konusu durumun, Belgrad Ormanı'nın milli park olarak ilan edilmesi süreciyle herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Belgrad Ormanı'na ziyaretçi girişi açık olup ziyaretçi girişinin engellendiği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır."