Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel'in ailesi adliyede
Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel'in annesi, babası ve eşinin "bilgi sahibi" olarak beyanları alındı.
Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan dört gün sonra bulunan ve hastaneye kaldırılmasının ardından hayatını kaybeden Ece Gürel'in annesi, babası ve eşi, soruşturma kapsamında "bilgi sahibi" olarak ifade verdi.
Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Gürel'in ailesi, bugün İstanbul Adliyesi'ne gelerek savcıyla görüştü. Aile üyeleri, burada "bilgi sahibi" sıfatıyla beyanlarını sundu.
İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gürel'in ailesi adliyeden ayrıldı.
Ne olmuştu?
Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü gezmek için Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek ayrılan peyzaj mimarı 36 yaşındaki Ece Gürel kaybolmuş, yakınlarının ihbarı üzerine ormanda çok sayıda arama kurtarma ekibinin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı.
Gürel'in cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarına, 4 Mart'ta Belgrad Ormanı'nda yürütülen arama çalışmaları sırasında ulaşılmıştı.
Ekiplerin 4 gün süren çalışması sonucu 6 Mart'ta saat 01.15'te sarp ormanlık alanda bulunan Gürel, Acıbadem Maslak Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmış, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.
Gürel'in cenazesi, 7 Mart'ta Bağcılar'daki Güneşli Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından, Kocasinan Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.