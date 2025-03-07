Belgrad Ormanı'nda kaybolan mimar Ece Güler'in ölüm nedeni belli oldu!

İstanbul’da Belgrad Ormanı’nda kaybolan ve dört gün süren arama çalışmaları sonucunda gece saatlerinde bulunan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu.

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Ece Gürel'in ölümüne ilişkin yeni bilgiler paylaşıldı. Programda Gürel'in dün akşam ikinci kez kalbinin durduğu, ancak bu kez kurtarılamadığı kaydedildi.

Ece Gürel'in ölümü sonrası ilgi bilgiyi veren Müge Anlı, "Uzun süre aç ve susuz kaldığı için organlarının iflas ettiği öğrenildi." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Gürel, 2 Mart Pazar günü gezmek için Kağıthane Gültepe Mahallesi’ndeki evinden ayrılarak Belgrad Ormanı’na gitmiş, ancak kendisinden haber alınamaması üzerine yakınları kayıp ihbarında bulunmuştu.

Polis, AFAD, UMKE, AKUT, PAK ve bazı ilçe belediyeleri ile gönüllü arama kurtarma ekipleri tarafından geniş çaplı bir çalışma başlatılmış, Belçika Malinoisi cinsi iz takip köpeği "Üzüm" de arama faaliyetlerine katılmıştı. Çalışmaların ikinci gününde Gürel’e ait olduğu belirlenen bazı eşyalar bulunmuş, ancak kendisine ulaşılamamıştı.

Arama çalışmalarının dördüncü gününde, saat 01.15 sıralarında ormanlık alanda arama yapan çevik kuvvet ve sivil toplum kuruluşu ekipleri, Gürel’i uyur halde buldu. İlk kontrolünde bilincinin açık olduğu belirlenen Gürel, ambulansa alınarak Maslak’taki özel bir hastaneye sevk edildi.

Hastanede yapılan tetkiklerde uzun süre soğukta kalan Gürel’in hipotermi geçirdiği tespit edildi. Tedavi sırasında sabah saatlerinde kalbi duran Gürel, doktorların müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldü ve entübe edilerek yoğun bakıma alındı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün saat 03.00 sıralarında yaşamını yitirdi.