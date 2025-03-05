Belgrad Ormanı’nda kaybolmuştu! Kişisel eşyaları bulundu: Peyzaj mimarı Ece Gürel nerede?

İstanbul'da kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel'i bulmak için Belgrad Ormanı'nda başlatılan arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gitmek üzere ayrılan 36 yaşındaki Gürel'in kaybolduğunun bildirilmesi üzerine başlatılan çalışmalar, gece boyunca sürdü.

İz takip köpeği de destek veriyor

Son olarak Belgrad Ormanı'nda görüldüğü belirlenen Gürel'i arama çalışmalarına polis, AFAD, UMKE, AKUT, PAK ve çeşitli ilçe belediyelerine bağlı ekipler ile gönüllü arama kurtarma grupları katılıyor. Yaklaşık 28 kilometrelik alanda sürdürülen çalışmalarda, Belçika malinoisi cinsi iz takip köpeği "Üzüm" de ekiplere destek veriyor.

Kişisel eşyaları bulundu

Gürel’e ait cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarının bulunduğu noktadan 14 kilometre uzaklıkta hırkasına rastlandığı öğrenildi. Hava sıcaklığının düştüğü gece saatlerinde de devam eden arama çalışmalarına sivil toplum kuruluşları ve Türk Kızılay ekipleri de destek verirken, bölgedeki görevlilere ikramlarda bulunuluyor. Gürel’in yakınları ise çalışmaları yakından takip ediyor.

Ne olmuştu?

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Ece Gürel'in (36) yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine polis, AFAD, UMKE, AKUT ve çok sayıda ilçe belediyesine bağlı arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla arama başlatılmış, İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma (İSAK) dalgıçları da Valide Sultan Bendi'nde dalış yaparak çalışma gerçekleştirmişti.

Gürel'e ait olduğu belirlenen cep telefonu ve bazı kişisel eşyaları Belgrad Ormanı'nda yapılan çalışmalarda bulunmuş, Gürel'in evinden çıktığı anlara ait görüntüler ile ormanlık alana gitmek için bindiği İETT otobüsünden ormanın girişinde indiği anlar araç içi kameralara yansımıştı.