Believe, Doğan Music Company ile ortak oldu

22 Temmuz 2020

2013 yılından beri birlikte çalışan, sektörün iki markası, bundan sonra Türkiye pazarında ortak faaliyet gösterecek. Bu yeni anlaşmanın bir parçası olarak Believe DMC hisselerinin çoğunluğuna sahip olurken, DMC bünyesindeki tüm sanatçılar anlaşmalarını korudu.

2012'den bu yana piyasada önemli bir bağımsız oyuncu olan Believe, önemli ve gelişen bir pazar olarak tanımladığı Türkiye'ye yatırım yapma kararı aldı. Bu yatırım için de 2000’de kurulan Türkiye’deki müzik şirketlerinden DMC’yi tercih etti. 10 bin kadar albüme sahip olan DMC, 200’den fazla müzik şirketinin dijital ve fiziki dağıtımını yaparken 100 binin üzerinde müzik parçasını ve 9 bin kadar video klibi temsil ediyor. Şirketin sanatçıları arasında Ajda Pekkan, Aleyna Tilki, Edis, Enbe Orkestrası ve Sertab Erener gibi ünlü isimler yer alıyor.

DMC CEO’su Samsun Demir konuyla ilgili olarak “Yabancı yatırımcıların Türk müzik endüstrisine ilgi gösterdiğini görmek hepimiz için çok mutluluk verici. Bunun sadece bir başlangıç olduğuna eminim. Yabancı yatırımcılar yakında diğer Türk müzik şirketleriyle ya ortak olacak ya da bu markaları satın alacak. Bu durum ekonomik olarak olumlu bir etki yaratırken, müziğimizi de dünya çapında duyuracaktır.

Müzik endüstrimiz için en hayırlısını diliyorum'' dedi. Believe CEO'su Denis Ladegaillerie de konuyla ilgili olarak “Güçlü ekiplerimizle, güzel bir sinerji yaratarak, bağımsız sanatçılara ve DMC bünyesindeki tüm sanatçılara, kariyerlerinin tüm aşamalarında en iyisi hizmetleri sunmak için sabırsızlanıyoruz” dedi.

DMC, tek başına uzak ara en büyük marka olurken Believe ile yapılan ortaklıkla birlikte yerel sanatçılara ve takipçilerine yönelik hizmetlerini geliştirerek sunmaya devam edecek.

(Foreks)