Belkin geri çağırdı: Bazı Apple ürünlerinde patlama riski var!

Üretim hatasından kaynaklı bazı durumlarda, taşınabilir kablosuz pil şarj cihazının aşırı ısınmadan kaynaklı patlamaya neden olabileceğini belirten aksesuar üreticisi Belkin, söz konusu sorunu yaşama olasılığı içeren bazı Apple ürünlerini geri çağırdı.

Apple Watch için Belkin BoostCharge Pro Hızlı Kablosuz Şarj Cihazı ve 10K Taşınabilir Güç Kaynağı, BPD005 ürününün tüm ünitelerini kapsayan geri çağırma çağrısına yönelik açıklamasında Belkin, kullanıcılara tam para iadesi seçeneği sunacağını da açıkladı.

Listede yer almayan Belkin ürünleri güvende

Adı geçen ürünlere yönelik herhangi bir yaralanma bilgisinin kendilerine ulaşmadığına dikkat çeken şirket yetkilileri, açıklamada yer almayan hiçbir Belkin kablosuz şarj cihazı veya başka bir Belkin ürününün patlama ihtimali taşımadığını belirtti. Taşınabilir güç kaynağının çöpe veya geri dönüşüm kutusuna atmaması konusunda da uyarıda bulunan yetkililer açıklamalarını şu sözlerle sonlandırdı:

"Apple Watch için BoostCharge Pro Hızlı Kablosuz Şarj Cihazı ve 10K Taşınabilir Güç Kaynağı, BPD005 satın aldıysanız, derhal kullanmayı bırakmanız, herhangi bir güç kaynağı veya diğer ürünlerle bağlantısını kesmeniz ve daha fazla talimat için bizimle iletişime geçmeniz önemlidir. BPD005 cihazınızı yanıcı veya taşınabilir güç kaynağına zarar verebilecek herhangi bir şeyden uzakta, güvenli ve kuru bir yerde saklayın."