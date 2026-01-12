BELLİ OLDU! AÖF sınav yerleri açıklandı! AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

AÖF Güz Dönemi final sınavları 17-18 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek. Yüz binler ikinci sınav için hazırlıklarını yoğun şekilde sürdürüyor. Pazartesi günü olması nedeniyle sınav giriş belgesi için aramalar hızlandı. Sürekli olarak Anadolu Üniversitesi'nin resmi sitesi kontrol edilirken ısrarla "AÖF sınav yerleri açıklandı mı" sorusu geliyor.

AÖF sınav giriş belgesi erişime açıldı

AÖF sınav yerleri belli oldu. Anadolu Üniversitesi yaptığı duyuru ile sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını belirtti.

AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

AÖF sınav takvimi

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 17–18 Ocak 2026

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 04–05 Nisan 2026

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 09–10 Mayıs 2026

Yaz Okulu Sınavı: 22 Ağustos 2026