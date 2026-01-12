BELLİ OLDU! AÖF sınav yerleri açıklandı! AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...
AÖF sınav yerleri için heyecanlı bekleyiş. Hafta sonu sınava girecek yüz binler sınav giriş belgelerinin bir an evvel erişime açılmasını istiyor. Haftanın ilk gününde aramalar epey sıklaştı.
AÖF Güz Dönemi final sınavları 17-18 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek. Yüz binler ikinci sınav için hazırlıklarını yoğun şekilde sürdürüyor. Pazartesi günü olması nedeniyle sınav giriş belgesi için aramalar hızlandı. Sürekli olarak Anadolu Üniversitesi'nin resmi sitesi kontrol edilirken ısrarla "AÖF sınav yerleri açıklandı mı" sorusu geliyor.
AÖF sınav giriş belgesi erişime açıldı
AÖF sınav yerleri belli oldu. Anadolu Üniversitesi yaptığı duyuru ile sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını belirtti.
AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...
AÖF sınav takvimi
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 17–18 Ocak 2026
Bahar Dönemi Ara Sınavı: 04–05 Nisan 2026
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 09–10 Mayıs 2026
Yaz Okulu Sınavı: 22 Ağustos 2026