Benzin fiyatlarına zam geliyor
Benzin fiyatları bir kez daha zamlanıyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak benzin zammı ile benzin fiyatlarının 11 kuruş zamlanması bekleniyor.
Benzin fiyatlarının bu gece itibariyle zamlanması bekleniyor. Benzin zammı sonrasında benzin fiyatlarının 11 kuruş artacak.
Mevcut benzin fiyatlarına bakıldığında İstanbul'da benzin fiyatı 6,69 lira, Ankara ve İzmir'de ise ortalama 6,76 liradan satılıyor. Bu geceden itibaren gelecek 11 kuruş zam sonrasında ise benzin fiyatları İstanbul'da 6,80 lira, Ankara ve İzmir'de ise ortalama 6,87 lira olacak.
Benzin fiyatları rekabet, şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.