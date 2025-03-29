Benzin, motorin ve LPG'de son durum! Akaryakıtta zam ya da indirim var mı? (29 Mart 2025 akaryakıt fiyatları)

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, döviz kurları ve brent petrol fiyatlarındaki değişimlere bağlı olarak dalgalanmaya devam ediyor. 29 Mart 2025 itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yeni bir zam veya indirim gerçekleşmezken, hafta boyunca gelen fiyat artışları pompa fiyatlarına yansıdı.

Son olarak motorin 26 Mart’ta 1 lira 42 kuruş zamlanırken, benzin 24 Mart’ta 1 lira 51 kuruş artış gösterdi. LPG’ye ise 27 Mart’ta 65 kuruşluk zam geldi ve fiyatlar 28 TL’nin üzerine çıktı.

Vatandaşlar, akaryakıt fiyatlarındaki değişimleri yakından takip ediyor. “Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?”, “LPG litre fiyatı kaç TL?” gibi sorular, arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları…

İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları (29 Mart 2025)

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 46,72 TL

Motorin: 46,83 TL

LPG: 28,19 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 46,57 TL

Motorin: 46,71 TL

LPG: 27,59 TL

Ankara

Benzin: 47,29 TL

Motorin: 47,57 TL

LPG: 28,09 TL

İzmir

Benzin: 47,65 TL

Motorin: 47,93 TL

LPG: 28,04 TL

Uzmanlar, akaryakıt fiyatlarının döviz kurları ve petrol fiyatlarına bağlı olarak önümüzdeki günlerde de dalgalanabileceğini belirtiyor. Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve küresel enerji piyasasındaki gelişmeler, yakıt fiyatlarının seyrinde belirleyici olacak.