Benzin ve motorin ne kadar oldu?

Geçtiğimiz haftalarda petrol fiyatlarının 8 dolar gerilemesinin ardından ilk indirim motorine gelmişti. Ancak bu indirimin ömrü kısa sürdü. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam geldi. Petrol fiyatları ise yenidem yükselişe geçti.

22 Kasım 2023 akaryakıt fiyatları ise şöyle:

İSTANBUL

Benzin: 34,10 TL

Motorin: 37,12 TL

LPG (Otogaz): 17,14 -17,60 TL

ANKARA

Motorin fiyatı: 40,68 TL

Benzin fiyatı: 30,75 TL

LPG fiyatı: 16,29 TL

İZMİR

Motorin fiyatı: 40,67 TL

Benzin fiyatı: 31,85 TL

LPG fiyatı: 16,00 TL