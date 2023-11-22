Benzin ve motorin ne kadar oldu?
Motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam geldi. Petrol fiyatları ise 4 ay sonra yeniden yükselişe geçti.
Geçtiğimiz haftalarda petrol fiyatlarının 8 dolar gerilemesinin ardından ilk indirim motorine gelmişti. Ancak bu indirimin ömrü kısa sürdü. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam geldi. Petrol fiyatları ise yenidem yükselişe geçti.
22 Kasım 2023 akaryakıt fiyatları ise şöyle:
İSTANBUL
Benzin: 34,10 TL
Motorin: 37,12 TL
LPG (Otogaz): 17,14 -17,60 TL
ANKARA
Motorin fiyatı: 40,68 TL
Benzin fiyatı: 30,75 TL
LPG fiyatı: 16,29 TL
İZMİR
Motorin fiyatı: 40,67 TL
Benzin fiyatı: 31,85 TL
LPG fiyatı: 16,00 TL