Benzin ve motorine bir zam daha yapılması bekleniyor. Akaryakıt zamları, petrol fiyatları ve döviz kurunda yaşanan yükselişten kaynaklanıyor.

Buna göre bu geceden itibaren benzine 70 kuruş, motorine 97 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

Güncel pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorinin litresi 23,43 lira, benzinin litresi 24,31 lira, LPG'nin ise 11,62 liradan satılıyor.

Dün de benzine 1,43 lira, motorine 1,38 lira zam yapılmıştı.