Benzin ve motorine dev zam bekleniyor

Benzin ve motorine bir zam daha yapılması bekleniyor. Akaryakıt zamları, petrol fiyatları ve döviz kurunda yaşanan yükselişten kaynaklanıyor.

Buna göre bu geceden itibaren benzine 1,43 lira, motorine 1,38 lira zam yapılması bekleniyor.

Güncel pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorinin litresi 22,08 lira, benzinin litresi 22,86 lira, LPG'nin ise 11,25 liradan satılıyor.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Dün de LPG'ye 37 kuruşluk zam yapılmıştı.