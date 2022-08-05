Benzin ve motorine indirim bekleniyor

Küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların akaryakıta etkileri sürüyor.

Yarından geçerli olmak üzere benzin ve motorin fiyatında indirime gidilecek.

Benzin grubunda 2,23 TL, motorin grubunda 1,15 TL fiyat indirimi bekleniyor.

Brent petrol dün yüzde 3'e yakın düşüşle 94 dolara kadar geriledi. ABD ham petrolü de Rusya'nın Ukrayna işgalinden bu yana ilk kez 90 doların altına indi.