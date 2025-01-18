Benzin zammı tabelaya yansıdı! (18 Ocak 2025 güncel akaryakıt fiyatları)
Petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki değişiklikler nedeniyle akaryakıt fiyatlarında yeni zamlar yapıldı. 18 Ocak itibarıyla benzine 91 kuruş zam geldi. Güncel fiyatlarla İstanbul'da benzinin litre fiyatı 46.23 TL'ye, Ankara'da 46.73 TL'ye, İzmir'de ise 47.10 TL'ye yükseldi. Motorin fiyatlarında ise değişiklik olmadı. LPG fiyatları da sabit kaldı.
Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişiklikler, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Bu kapsamda, 18 Ocak 2025 gece yarısı itibarıyla benzinin litre fiyatına 91 kuruş zam yapıldı.
Zam sonrası benzinin litre fiyatları güncellendi. İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litre fiyatı 46.23 TL, Anadolu Yakası’nda ise 46.08 TL oldu. Başkent Ankara'da zamlı fiyat 46.73 TL'ye, İzmir'de ise 47.10 TL'ye ulaştı. Motorin ve LPG fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yaşanmadı.
İstanbul güncel akaryakıt fiyatları
Avrupa yakası
Benzin: 46.23 TL/LT
Motorin: 47.24 TL/LT
LPG: 26.49 TL/LT
Anadolu yakası
Benzin: 46.08 TL/LT
Motorin: 47.12 TL/LT
LPG: 25.89 TL/LT
Ankara güncel akaryakıt fiyatları
Benzin: 46.73 TL/LT
Motorin: 47.90 TL/LT
LPG: 26.39 TL/LT
İzmir güncel akaryakıt fiyatları
Benzin: 47.10 TL/LT
Motorin: 48.30 TL/LT
LPG: 26.24 TL/LT