Benzinde 96 kuruşluk indirim

Petrol fiyatları ve dolar/TL kurunda yaşanan dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Benzinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren 96 kuruş indirime gidilecek. Söz konusu indirimle birlikte benzinin satış fiyatı 23 liranın altına inecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, küresel fiyat oluşumlarına bağlı olarak yakın zamanda akaryakıt fiyatlarında ilave düşüşler beklendiğini söylemişti.

Küresel resesyon beklentilerine yönelik endişeler petrol fiyatlarında sert düşüşe yol açmıştı.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.