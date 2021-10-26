Benzine 10 günde 86 kuruş zam

Küresel petrol fiyatlarında yaşanan artış ve dolar/TL'deki hareketliliğin akaryakıta yansımaları sürüyor.

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 28 kuruş daha zam geldi. Fiyat artışı pompaya yansıyacak.

Böylece benzinin litresi İstanbul'da 8,67 liraya, İzmir'de 8,75 liraya, Ankara'da 8,74 liraya yükseldi.

Benzine dünkü 44 kuruşluk artışın yanısıra 15 Ekim'de de 37 kuruş zam yapılmıştı. Söz konusu artışın 14 kuruşu pompaya yansırken, 23 kuruş eşel mobilden karşılanmıştı.

Benzine 15 Ekim'de gelen zamla birlikte kamu desteği sona ermişti. Eşel mobil sistemindeki desteğin sona ermesiyle birlikte gelen bütün zamlar pompaya yansımaya başladı.

Eşel mobil 2022'de de sürecek

Öte yandan 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda akaryakıt ürünlerine uygulanan eşel mobil sisteminin 2022 yılında da devam edileceği kaydedildi.

2021 yılında ÖTV gelirinin toplam vergi geliri içindeki payının yüzde 20’nin altına ineceği kaydedildi. 2022 yılında ise ÖTV payının yüzde 17.4 olarak hesaplanıyor. Petrol ve doğalgaz ürünlerinden elde edilen ÖTV tahsilatının bütçede öngörülen hedefin 44.5 milyar lira altında kalarak 31.2 milyar lira olması bekleniyor.

Eşel mobil sistemi akaryakıtta maliyet kaynaklı fiyat artışının, pompa fiyatına yansımaması amacıyla ÖTV’den karşılanmasını öngörüyor.