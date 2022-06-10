Benzine 2 lira 18 kuruş zam bekleniyor

Petrol fiyatları ve döviz kurunda yaşanan yükseliş akaryakıta zam olarak yansımaya devam ediyor.

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 2 lira 18 kuruş, otogaza 54 kuruş zam bekleniyor.

Bu sabah itibarıyla İstanbul'da motorinin litresi 26,23 lira, benzinin litresi 27,89 lira, LPG'nin ise 11,43 liradan satılıyor.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

8 Haziran'da da motorin fiyatında 1,93 TL'lik artış yaşanmıştı.