Benzine 2,11 TL zam geldi!
Benzine litre başına 2,11 TL zam geldi. Zamla birlikte benzinin litre fiyatı 26 liranın üzerine çıkarken motorinde ise değişiklik yaşanmadı.
Bayram öncesinde iptal edilen zamlar bayram sonrasında yapılıyor... Bayram öncesinde motorine gelen zamlar sonrasında bu kez benzine büyük zam geliyor. Bugün benzine zam geldi!
Bugün benzine litre başına 2,11 TL zam geldi. Motorinde ise değişiklik yaşanmadı
İşte zam sonrası akaryakıt fiyatları
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 26,11 TL
İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 23,83 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 26,16 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 23,89 TL
Benzin fiyatı: 26,59 TL
Motorin fiyatı: 24,31 TL
Benzin fiyatı: 26,63 TL
Motorin fiyatı: 24,44 TL