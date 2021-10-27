Benzine 25 kuruş indirim

Peş peşe artışlara konu olan benzinin litre fiyatına 25 kuruş indirim geldi. İndirim, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak ve pompa fiyatlarına yansıyacak.

Böylece benzinin litresi İstanbul'da 8,67 liradan 8,42 liraya, İzmir'de 8,75 liradan 8,50 liraya, Ankara'da 8,74 liradan 8,49 liraya inecek.

10 günde pompaya 86 kuruş zam yansıdı

Benzine küresel petrol fiyatları ve dolardaki hareketliliğin etkisiyle arka arkaya zam gelmişti.

Son 10 günde benzinin litresine 1 liranın üzerinde artış yapılmıştı. Bu zamların 86 kuruşluk kısmı pompaya yansırken, 23 kuruş eşel mobilden karşılanmıştı.

Benzinin litre fiyatına dün 28 kuruş, önceki gün de 44 kuruş pompaya yansıyacak şekilde artış yapılmıştı. 15 Ekim'de de 37 kuruş zam gelmişti. Söz konusu artışın 14 kuruşu pompaya yansımıştı.

Benzine 15 Ekim'de gelen zamla birlikte kamu desteği sona ermişti. Eşel mobil sistemindeki desteğin sona ermesiyle birlikte gelen bütün fiyat hareketleri pompaya yansımaya başladı.

Eşel mobil 2022'de de sürecek

Öte yandan 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda akaryakıt ürünlerine uygulanan eşel mobil sisteminin 2022 yılında da devam edileceği kaydedildi.

2021 yılında ÖTV gelirinin toplam vergi geliri içindeki payının yüzde 20’nin altına ineceği kaydedildi. 2022 yılında ise ÖTV payının yüzde 17.4 olarak hesaplanıyor. Petrol ve doğalgaz ürünlerinden elde edilen ÖTV tahsilatının bütçede öngörülen hedefin 44.5 milyar lira altında kalarak 31.2 milyar lira olması bekleniyor.

Eşel mobil sistemi akaryakıtta maliyet kaynaklı fiyat artışının, pompa fiyatına yansımaması amacıyla ÖTV’den karşılanmasını öngörüyor.